Incendie à Châtelet-sur-Retourne : un jeune homme condamné à huit mois de prison avec sursis

Un jeune homme de 22 ans a été condamné le 16 août au tribunal de Charleville-Mézières à huit mois de prison avec sursis pour avoir volontairement déclenché deux incendies le 12 août à Châtelet-sur-Retourne. dans les Ardennes.

Ce sont cinq adolescents qui ont donné l'alerte. Ils étaient en balade à vélo lorsqu'il ont croisé le jeune homme marcher à allure rapide et tituber. Plus loin, ils aperçoivent de la fumée, tentent d'arrêter le feu avec de la terre, en vain. Ils contactent alors les secours. Sur place, les pompiers et les gendarmes constatent deux départs de feu, l'incendie s'es propagé sur 110m de long et 2m de large sur un chemin communal, à moins de 300m des premières habitations. Le feu commençait déjà à s'étendre à la lisière du bois. Il avait fallu trois véhicules incendie et huit sapeurs pompiers volontaires pour venir à bout des flammes.

Le suspect de 22 ans a été retrouvé un peu plus loin inconscient et ivre. Il avait sur lui trois briquets dont un de type chalumeau et de l'essence à briquet.

"Je ne suis pas un criminel, ni un pyromane"

Lors de son audition par les gendarmes, il semblait avoir du mal à reconnaître les faits, expliquant que le feu avait sûrement pris à cause de son mégot de cigarette, avant de finalement avouer. Au tribunal, lors de la comparution immédiate, il explique que son état d'ébriété ne lui a pas permis de se rendre compte de la gravité des faits. "Je m'excuse, je vais arrêter de consommer de l'alcool" a-t-il promis, avant de continuer, "j'étais ivre au point de ne plus être conscient de ce que je faisais." Lorsque les secours l'ont retrouvé, il avait bu la veille mais aussi le jour des faits.

Le jeune homme de 22 ans, bien habillé, en polo bleu clair, les cheveux coiffé en arrière avec un chignon continue de s'excuser sans pouvoir justifier un tel acte. "J'ai un trou de mémoire, ces feux j'en ai déduit que c'est moi qui en était la cause. J'étais fortement alcoolisé mais _je ne suis pas un criminel, ni un pyromane_."

Le jeune homme s'est également adressé aux pompiers présents dans la salle, il s'est de nouveau excusé, 'jamais je n'aurais la bêtise de recommencer."

"L'alcool n'est pas une circonstance atténuante"

Les pompiers étaient sur place pour la comparution immédiate car le SDIS s'est constitué partie civile pour cette comparution. Leur avocate a appuyé sur la dangerosité de son acte afin qu'il ait un déclic. Il encourait jusqu'à 10 ans de prison.

Lors de ses réquisitions, la procureure a martelé, "l'alcool n'est pas une circonstance atténuante ! Ce sont des faits extrêmement graves. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des incendies en France et que des gens ont tout perdu à cause de ça." Elle a, par la suite, requis 18 mois de prison, dont six ferme, avec maintien en détention.

Du côté de la défense, l'avocate du jeune a plaidé des circonstances atténuantes. "Il a récemment fait une dépression qui l'a conduit à démissionner. Il s'est fait quitté par sa petite amie", "ce n'est pas un délinquant, il a une éducation stable, son casier judiciaire est vierge." Elle a défendu le déroulement de la peine à domicile afin qu'il puisse avoir accès aux soins dont il a besoin.

Le jeune homme a finalement écopé de huit mois de prison assorti d'un sursis probatoire de deux ans. Il effectuera sa peine à domicile et doit justifier de trouver un nouvel emploi et de suivre son traitement. Il doit également plus de 750 euros au SDIS pour le remboursement des frais de secours engagés pour éteindre l'incendie.