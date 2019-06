Incendie à Colmar : l'école Georges Wickram évacuée

Un feu de garage s'est déclaré jeudi 20 juin, vers 11h20, place Sainte-Catherine, à Colmar. Les commerces alentours ainsi que l'école maternelle et primaire Georges Wickram ont été évacués. L'établissement scolaire restera fermé toute la journée.

Colmar, France

Les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin sont mobilisés place Sainte-Catherine, dans le centre-ville de Colmar, depuis 11h20 ce jeudi. Un feu dans un garage s'est propagé dans les habitations mitoyennes.

L'incendie est relativement important : les commerçants et les enfants de l'école maternelle et primaire Georges Wickram ont dû être évacués. D'après les sapeurs-pompiers, les élèves ne réintégreront pas leur établissement l'après-midi. Une vingtaine de véhicules de pompiers ont été déployés au plus fort de l'intervention.

Les flammes ont été maîtrisées vers 13h30, aucun blessé n'est à déplorer. En ce milieu d'après-midi, les pompiers sont toujours sur place.