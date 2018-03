Dompierre-sur-Mer, France

L'alerte a été donné mardi matin vers 2h30, rue de la Fromagère à Dompierre-sur-mer.

Dans les décombres, les pompiers ont découvert un corps qui pourrait être celui de l'occupant des lieux : un homme dde 67 ans, ancien kiné de la commune, et qui vivait seul.

Au plus fort de l'incendie, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.

Une autopsie doit être réalisée prochainement à Poitiers. Une enquête a été ouverte par les gendarmes, qui pour l'instant, ignorent les causes du drame.