Incendie à Europa-Park : le parc d'attraction a rouvert, un défaut technique à l'origine du feu

Le parc d'attraction allemand Europa-Park a rouvert ce mardi matin, au lendemain de l'incendie qui s'est déclaré dans le quartier espagnol lundi . La police d'Offenbourg précise que des policiers sont sur place, à Rust, pour tenter de déterminer les causes de l'incendie. Selon les premières constatations, "un défaut technique" a provoqué le départ du feu. Les enquêteurs précisent toutefois qu'"il faudra toutefois plusieurs semaines de travail" encore pour parvenir à un résultat final.

ⓘ Publicité

Deux pompiers ont été légèrement blessés au cours de l'opération. Deux visiteurs du parc ont également dû être pris en charge par les secours en raison des "températures élevées, et non pas à cause de l'incendie", indique la police.

Des attractions fermées

Ce mardi matin, plusieurs attractions restent fermées au public, précise Europa-Park. Il s'agit du Train panoramique, Express des Alpes, Alpenexpress Coastiality, Les Rapides du Tyrol et Le Monde Magique des Diamants Yomis, ainsi que les boutiques Bazar Español et Grotte des pierres précieuses.

Le feu, qui s'était déclaré lundi à 16h40 dans un local technique du parc, a été totalement éteint "au cours de la nuit" grâce à la mobilisation de plus de 450 pompiers. Un incendie similaire avait eu lieu au même endroit en 2018 , sans faire de blessés.

Europa-Park, situé près des villes allemande de Fribourg-en-Brisgau et française de Strasbourg, a été ouvert en 1975. Six millions de personnes le visitent chaque année .