Incendie à Europapark : l'Alpen Express et les bûches vont devoir être partiellement reconstruits

L'incendie survenu lundi à Europapark a fait des dégâts qui vont coûter des millions d'euros. C'est ce qu'a déclaré le fondateur du parc, Roland Mack, à la presse allemande.

ⓘ Publicité

Le feu s'est déclaré dans un local technique du "monde magique des diamants de Yomi", mais deux autres manèges parmi les plus anciens, l'AlpenExpress - les premières montagnes russes du parc, inaugurées en 1984 et le Tiroler Wildwasserbahn, qui date de 1978 et que les Français surnomment "les bûches", doivent être partiellement reconstruits, et resteront donc fermés pour une durée indéterminée.