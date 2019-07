Incendie à Fabrègues: au moins six hectares brûlés et des maisons évacuées

Fabrègues, France

Un important incendie à Fabrègues ce jeudi en fin de journée a parcouru au moins 6 hectares de champ et de garrigue.

Une personne retranchée sur le toit de sa maison

Le feu a pris vers 17h30 le long de la départementale 27 dans un champ de blé. Il a rapidement menacé des habitations. Le quartier de la Plantade, au nord de la commune, a été en partie évacué. "Une personne, retranchée sur le toit de sa maison, a été secourue par les pompiers", raconte le maire Jacques Martinier.

Les maisons sauvegardées

Au dernier point à 21h il n'avait pas eu d'information donnant blessé ou dégât matériel. "Aucune des maisons mises en sécurité n'a subi de dommage". A cette heure, des brûlis persistaient mais le feu était maîtrisé.

Jacques Martinier, maire de Fabrègues, joint à 21h ce jeudi Copier

D'important moyens

Une soixantaine de pompiers au moins ont été envoyés sur place, appuyés par deux avions, un hélicoptère et deux canadairs. La fumée et les manoeuvres ses secours rendaient la situation très compliquée en fin de journée jusque vers 21h30 et les habitants attendaient le feu vert pour rentrer chez eux.