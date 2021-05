Incendie à Famars : 4 personnes se jettent du 1er étage pour échapper aux flammes

Un incendie s'est déclaré ce mercredi soir à Famars au sud de Valenciennes dans un petit immeuble vers 21h30. Les flammes étaient importantes et à l'arrivée des secours, 4 personnes désespérées et coincées dans le bâtiment se sont jetées par les fenêtres du premier étage pour échapper au feu qui s'est propagé à la toiture. Elles ont été légèrement blessées et transportées au centre hospitalier de Valenciennes. Au total 6 personnes ont été prises en charge. 36 pompiers sont intervenus à Famars.