Le témoignage de la mère d'une ado castelroussine évacuée lors des feux en Gironde

"Léa est encore sous le choc" témoigne sa mère, qui se fait appeler Mylouche. La jeune fille était partie en vacances avec trois animateurs du centre socio-culturel Touvent-Grands-Champs de Châteauroux, direction le camping des Flots Bleus d'Arcachon, celui-là même qui a servi de cadre au film de Franck Dubosc, Camping.

Le mardi, alors que les incendies se déclaraient dans la région, les jeunes envoyaient quelques photos à leur famille : "Je n'étais pas inquiète. Il y avait de la fumée au loin, mais je n'ai pas réalisé l'ampleur".

Léa est rentrée en pyjama

Tout a basculé dans la nuit. Vers 3h du matin, des mégaphones ont retenti dans le camping, donnant l'ordre d'évacuer. "Léa n'a pu prendre qu'une serviette de bain et ses affaires de toilettes. Elle est partie en urgence, en pyjama. Elle n'avait pas de chargeur de portable. Nous n'avons pu échanger que quelques messages rapidement" raconte sa mère, encore émue. A 400 kilomètres de là, une nuit d'angoisse commence. "Si j'avais eu le permis, j'aurais sauté dans une voiture pour aller la chercher. On s'imagine toute sorte de chose. Je pensais au pire...".

Mylouche salue le travail des encadrants du centre socio culturel, qui ont pris en charge le groupe de jeunes. "Ils n'avaient pas dormi, et ils ont tout fait pour nous rassurer, ils ont été prendre à manger pour nos jeunes, et ils les ont ramené immédiatement. Merci !"

Depuis, la jeune fille reste marquée par l'événement : "La fumée, le feu... Elle a eu peur. Elle en parle un peu. Et puis elle a laissé là bas toutes ses affaires. Et comme toutes les jeunes filles, elle en avait apporté beaucoup, même pour seulement 5 jours de vacances ! Quand on voit les images sur place, je ne sais pas du tout ce qu'on va réussir à récupérer... Je pense qu'il va falloir racheter des vêtements". Une anecdote, souligne la maman, soulagée d'avoir désormais sa fille près d'elle, saine et sauve.