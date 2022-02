Incendie à Hibarette : des étudiants lancent une cagnotte pour aider la famille endeuillée

Une cagnotte a été mise en place ce mois de février pour soutenir la famille Mayeur dont un des enfants est décédé, suite à un incendie en Bigorre à la fin du mois de janvier, à Hibarette. Plus de 1.200€ ont déjà été collectés. Cela a été lancé par des copains de Jaouen, le jeune homme âgé de 18 ans. Ce sont donc des camarades de l'IUT de Tarbes qui ont voulu faire quelque chose pour leur ami. Pour donner pour aider la famille, c'est ici.

Les élèves n'ont pas souhaité parler, le sujet est très douloureux. En revanche, ils en ont discuté "en classe et c'est comme cela que l'idée de la cagnotte est venue", raconte Frédérique Girard, chef du département Techniques de commercialisation à l'IUT de Tarbes. Elle explique qu'ils sont un petit groupe de trois étudiants, les plus proches de Jaouen, à avoir porté cette initiative. "Mais c'est né d'une réflexion collective, précise Frédérique Girard, quand les élèves sont revenus de stage." C'était la première fois que tous se revoyaient après le décès de leur camarade.

"On a dégagé une heure et demie pour qu'ils puissent décider de ce qu'ils voulaient faire ; aider la famille en collectant de l'argent via internet, et ils ont rédigé un petit texte" détaille Frédérique Girard. Depuis la cagnotte est diffusée sur les réseaux sociaux. Une autre idée a été évoquée, pour plus tard : planter un arbre au niveau de l'espace vert de l'IUT et à cette occasion inviter la famille de Jaouen.