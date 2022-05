Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré dans une résidence pavillonnaire à Ingré. La mère de famille, âgée de 40 ans, est décédée. Le père et ses deux enfants sont dans un état très grave.

Incendie à Ingré : un mort et trois blessés graves

Un peu avant 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie se déclare dans une résidence pavillonnaire, quartier du grand Orme à Ingré. À l'intérieur, un couple et leurs deux enfants.

La mère, âgée de 40 ans, est décédée. Le père, 42 ans, et ses deux enfants âgés de 11 ans et 14 ans, sont dans un état très grave. Ils ont respiré beaucoup de fumée. Les causes de l'incendie restent pour l'instant inconnues.