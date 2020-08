VIDÉO - Incendie à Istres : environ 150 hectares détruits, 700 pompiers mobilisés

En début d'après-midi ce lundi 24 août, un incendie s'est déclaré sur la commune d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Environ 150 hectares ont déjà été détruits et près de 700 pompiers sont mobilisés.

Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi ce lundi 24 août sur la commune d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, entre les étangs de Lavalduc et de Citis. Environ 150 hectares de végétation ont déjà brûlé et près de 700 pompiers ont été mobilisés. Les pompiers recommandent aux habitants des communes de Saint-Mitre-les-Remparts et de Port-de-Bouc de rester chez eux.

Les secours interviennent avec une centaine d'engins au sol, sept Canadair et trois hélicoptères bombardiers d'eau. L'A7 a été coupée dans les deux sens. Pour le moment, il n'y a pas eu d'évacuations, mais vers 17h, le feu était "toujours actif". Les pompiers luttent contre les flammes, attisées par un vent fort.

Depuis ce week-end, les 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont placés en "risque incendie très élevé" en raison de la chaleur et du vent, ce qui signifie notamment qu'ils sont interdits d'accès pour le public.

Après Vitrolles et Martigues...

Ce dimanche déjà, un incendie s'est déclaré à Vitrolles, en début d'après-midi, près de l'autoroute A7 et à proximité d'une zone résidentielle. Un important dispositif a été déployé sur place pour lutter contre les flammes. Ce lundi matin, le colonel Allione rappelait que "Jeter un mégot de cigarette est un acte criminel".

En fin d'après-midi le 4 août dernier, un incendie avait ravagé près de 1.025 hectares dans une zone très touristique de Martigues, qui avait nécessité l'évacuation, de plusieurs centaines de personnes, y compris par la mer.