Incendie à l'Aigle : une centaine d'habitants attendent de savoir quand ils pourront rentrer chez eux

L'incendie s'est déclaré en fin de matinée dans un appartement au cinquième étage d'un immeuble qui en compte onze situé place de Verdun à l'Aigle dans l'Orne. Le feu, qui est parti pour une raison encore inconnue, a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais la rupture d'une canalisation a provoqué d'importants dégâts dans les parties communes. "Des contrôles sont en cours avec la Sagim, le bailleur social, Enedis et GRDF, indique le maire de l'Aigle Philippe Van Hoorne, pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rebrancher l'électricité et le gaz".

Un hôtel réquisitionné pour reloger des sinistrés

En attendant, et dès hier, la centaine d'habitants de l'immeuble a été évacuée. Certains par la grande échelle des pompiers. "Dans leur majorité, ils ont trouvé refuge chez des proches, famille ou amis, poursuit le maire, mais pour une trentaine d'entre eux, j'ai réquisitionné l'hôtel du Dauphin". Une vingtaine de chambres y sont mises à disposition. Le maire précise que les habitants qui le souhaitaient ont pu revenir en soirée dans l'immeuble, accompagnées des pompiers et des gendarmes pour récupérer quelques affaires, leurs animaux de compagnie et des médicaments.

Le locataire de l'immeuble endommagé a été retrouvé en arrêt cardio respiratoire. - DR

"Il est encore trop tôt pour dire quand les habitants vont pouvoir réintégrer leurs logements", estime Philippe Van Hoorne. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place aujourd'hui. Elle va contacter les sinistrés. "C'est toujours un traumatisme de vivre un incendie, une évacuation par la grande échelle et de ne pas pouvoir rentrer chez soi." L'enquête elle est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Le locataire de l'appartement où s'est déclaré l'incendie est lui toujours hospitalisé à l'Aigle dans un état sérieux. Retrouvé en arrêt cardio respiratoire, il a pu être réanimé sur place. Douze habitants ont été blessés plus légèrement, notamment deux enfants conduits à service pédiatrique de Lisieux.