Incendie à l'ancienne usine Paraboot à Izeaux

L'ancienne usine Paraboot à Izeaux, près de Rives, est en flammes ce matin. Depuis 7 heures du matin un incendie s'étend sur environ 300 mètres carrés de l'ancienne usine de chaussures, désormais désaffectée. Les pompiers ont déployés d'importants moyens.

Le deuxième incendie en un an et demi

Vingt-cinq pompiers et cinq engins ont été nécessaires pour maîtriser le sinistre. Le deuxième en un en et demi. En avril 2019 déjà les bâtiments abandonnées par la marque Paraboot depuis 2017, et son déménagement à Moirans, avaient été largement touchées par un incendie qui avait alors détruit près de 1 500 mètres carrés de toiture.