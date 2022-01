Incendie à l'ARS de Limoges : le choc des employés "déterminés à continuer leur mission de service public"

"C'est le choc chez les salariés". Les mots de Benoît Elboode, le directeur l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Le professionnel de santé est venu rencontrer les équipes de Limoges ce mardi après-midi après l'incendie vraisemblablement criminel survenu dans la nuit de lundi à mardi.

Trois voitures ont été détruites par les flammes, une quatrième a été très endommagée. Le bâtiment de l'ARS Limoges a aussi subi de lourds dégâts. Des vitres ont explosé sous la pression de l'incendie, les murs ont été noircis sur plusieurs étages. Selon le procureur de la République de Limoges, la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. "Deux départs de feu sur deux points distincts ont été détectés." Une enquête a été ouverte pour destruction par moyens dangereux. Le ou les auteurs risquent jusqu'à dix ans de prison a rappelé le procureur.

"Scandalisée que l'on puisse s'attaquer à la République de cette manière-là"

Certains des employés sont venus constater les dégâts dans l'après-midi. "Je pensais que c'était à cause du virus qu'on ne pouvait pas venir", explique Blandine, employée à l'ARS. "On m'a dit que c'était un incendie criminel, je n'arrive toujours pas à y croire..." Blandine est employée depuis 1985 de l'organisme de santé public, d'abord à la Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) devenue ARS en 2010. Devant le bâtiment et les voitures calcinées, elle ne peut cacher sa colère : "Je suis scandalisée de voir qu'on puisse s'attaquer à la République, à l'Etat de cette manière-là. C'est quelque chose d'inacceptable pour moi, je suis attristée de voir que notre société est devenue celle là."

Pour Martine, s'attaquer à l'Agence régionale de santé n'a tout simplement pas de sens : "Nous ne sommes pas soignants, mais c'est du travail administratif, mais qui est tout aussi important. Derrière les services de l'Etat, il y a des agents. Il y a du personnel, des familles. On est là pour rendre service à la population. Il n'y a pas de raison d'être attaqué de cette façon-là."

La préfète de la Haute-Vienne, la directrice de l'Agence régionale de santé (en retrait), le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitain et le procureur de Limoges devant les locaux de l'ARS. © Radio France - TV

Pour les salariés qui le demandent un soutien psychologique a été mis en place avec l'aide du centre hospitalier Esquirol. "Aucune piste n'est écartée", a martelé le procureur de Limoges. Selon une source policière, "le mouvement des anti-vax et anti-pass est une piste à explorer". Bien que cet incident pèse sur le moral des équipes, "tous les agents sont déterminés à poursuivre leur mission de service public" affirme Benoit Elboode, directeur régional de l'Agence régional de santé en Nouvelle-Aquitaine.

Cela n'entame en rien la détermination de l'ensemble des agents de l'ARS de continuer à lutter contre cette crise sanitaire et leur mission de service public. La priorité, ce sont les autres, c'est les gens qui comptent sur nous pour essayer de garantir la santé de la population, notamment dans ce territoire", Benoît Elboode, directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

La préfète de la Haute-Vienne a apporté le soutien de l'Etat à l'organisme de santé. "J'ai aussi demandé aux forces de l'ordre de renforcer et d'intensifier leur patrouille autour des bâtiments de l'Etat comme c'était déjà le cas autour des centres de vaccination ou de dépistage. Il faut poursuivre la campagne."

Les employés de l'ARS Limoges vont, eux, rester en télétravail au moins jusqu'à jeudi matin, le temps de réparer les dégâts de l'incendie et de dégager les voitures calcinées.