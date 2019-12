Incendie à l'école Montmuzard de Dijon, deux classes inutilisables

Le feu s'est déclaré aux alentours de 22h30 ce mardi soir, heureusement à un horaire où l’établissement était fermé. Aucun blessé à signaler, les hommes du Transvaal, du Centre-Nord et de Nuits-Saint-Georges sont intervenus sur place.

D'après les pompiers deux classes de maternelle et la directrice de l'établissement, deux salles de classes sont inutilisables. Il n'y a plus d'électricité dans certains endroits de l'école et des élèves ont été invités à rentrer chez eux.

On ne sait pas encore ce qui a déclenché l'incendie