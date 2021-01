Incendie à l'église de Dieulefit

Un incendie s'est déclaré en fin de matinée ce jeudi à l'intérieur de l'église de Dieulefit. Une épaisse fumée s'est propagée en dehors du bâtiment. Elle sortait par le toit et par les vitraux.

42 sapeurs pompiers

Les pompiers ont pris l'incendie très au sérieux et ont envoyé huit engins et 42 hommes sur place. Il était très difficile de progresser dans l'église tant la fumée était dense. Mais l'incendie en lui-même n'était pas très important et il a été vite maîtrisé.

Le feu a pris à proximité du confessionnal là où était entreposé des cierges. Le feu a atteint des éléments décoratifs de l'église : des tableaux et une tapisserie selon la mairie de Dieulefit. Il n'y a pas de blessés.

On en connaît pas l'origine de cet incendie, mais il a pris à côté d'une guirlande électrique installée là pour les fêtes de Noël.