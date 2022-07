Incendie à l'île d'Yeu, des habitants évacués par précaution

Des hélicoptères de la sécurité civile et d'Oya Vendée hélicoptères ont acheminé des pompiers depuis La Roche-sur-Yon vers la zone de l'incendie sur l'île d'Yeu

Le centre de l'île d'Yeu a été touché par un incendie ce jeudi en fin d'après-midi. 5 hectares de végétation ont brûlé. Par précaution en raison des fumées proches une quinzaine d'habitants de l'impasse du Chiron Durand, entre La Meule et Ker Pissot, ont été évacués de leur maison, pour la plupart relogés chez des proches. Une cinquantaine de pompiers ont été envoyés en renfort depuis le continent. Ils ont été acheminés entre la Vendée et l'île par une vedette de la SNSM et des hélicoptères dont celui de la sécurité civile qui ont effectué plusieurs rotations. Ce jeudi soir le feu était circonscrit selon la préfecture de Vendée.