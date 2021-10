Deux jours après l'incendie qui a ravagé une résidence de plusieurs dizaines de logements à l'Isle d'Abeau en Isère, le maire de la commune explique la bouche d'incendie la plus proche du bâtiment était hors service depuis le mois de juillet.

Incendie à l'Isle d'Abeau en Isère : la bouche incendie la plus proche était inutilisable

Les pompiers n'ont pas pu réagir aussi vite que nécessaire lors de l'incendie de la résidence Le Belvédère samedi 2 octobre à l'Isle d'Abeau. La bouche incendie qui se trouve à l'entrée de la résidence est hors service assure le maire Cyril Marion.

Une borne hors service depuis début juillet

"Elle l'est depuis le 5 juillet, date à laquelle la police municipale a constaté sa destruction suite a priori à un véhicule qui a renversé cette borne, qui est complètement hors d'usage" détaille l'élu. Il explique avoir alerté le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) pour qu'il sache que la borne n'était pas disponible, et "la CAPI (Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère) qui gère les bornes incendies a été contactée dès le 7, avec trois relances en juillet. Le 20 août, la CAPI a passé commande au prestataire pour remplacer cette borne" mais depuis, rien n'a bougé. "Cela a retardé l'arrivée de l'eau pour pouvoir éteindre l'incendie" estime Cyril Marion.

Cela doit pour nous faire un cas d'école.

En comptant celle-ci, deux bornes sont défectueuses sur les 226 que compte l'Isle d'Abeau. Lors de l'incendie, une personne a été légèrement blessée mais 42 familles ont dû être relogées. Alors pour Cyril Marion, il y a urgence. "Cela témoigne de l'importance de la réactivité dans les services publics et la commande publique, et là en l'occurrence la commande publique à un prestataire privé" selon le maire.

"Heureusement, il n'y a pas eu de victime, heureusement ... parce que c'est quand même un maigre soulagement." Cyril Marion appelle ce lundi a plus de fluidité dans l'administration. "Cela doit pour nous faire un cas d'école, et je pense qu'il doit maintenant obligatoirement y avoir une réactivité forte parce que cela a des conséquences importantes pour la réactivité des pompiers et leur efficacité."