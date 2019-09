Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : au moins deux personnes ont décidé de porter plainte contre X

Rouen, France

Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et en attendant que l'enquête lancée par le procureur indique des responsabilités, au moins deux personnes ont décidé de porter plainte contre X. Ces plaintes font suite à des vomissements et malaises. L'avocat Jonas Haddad précise également que d'autres plaintes seront déposées dans les prochaines heures. Il explique avoir reçu des appels, depuis 48 heures, à la fois de particuliers, mais aussi d'entreprises qui ont subi des désagréments liés au panache de fumée.

"Des nausées importantes"

"Certains se sont plaints d'avoir eu des nausées importantes, d'autres ont été obligés d'aller à l'hôpital. L'un des plaignants a eu un malaise pendant la nuit à cause de ça, alors qu'il n'est d'habitude jamais pris de vertiges, il est tombé la tête la première ce qui lui a occasionné des points de suture".

Dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité

"Un autre plaignant raconte qu'il a stocké des eaux et que l'intégralité des eaux a été souillée par les suies d'hydrocarbures et ça fait deux jours qu'il ne peut pas sortir de chez lui. Et il fait lie ça avec ce qui s'est passé chez Lubrizol. Par ailleurs, on parle également de personnes qui avaient des animaux, que ce soit des poissons dans des étangs ou des animaux domestiques et qui sont en souffrance.

Il y a un article du code pénal qui prévoit que le dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité est sanctionné de deux ans d'emprisonnement, donc on a des qualifications juridiques qui nous permettent, derrière, d’enclencher des procédures".