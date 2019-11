Deux mois après l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : chronologie d'une catastrophe

Il y a tout juste deux mois, le 26 septembre 2019, un incendie a dévasté une partie de l'usine Lubrizol à Rouen. Plus de 9.000 tonnes de produits chimiques ont brûlé. Une épaisse fumée noire s'est formée. Deux mois après la catastrophe, vous êtes peut-être perdus ? On retrace le fil des événements.

Rouen, France

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie se déclare sur le site de Lubrizol à Rouen. L'usine implantée sur la rive gauche depuis 1954 est classée Seveso. Plus de 9.000 tonnes de produits chimiques partent en fumée.

A cause de l'incendie, un immense panache de fumée noire se forme au dessus de l'agglomération et même au delà. Les habitants se plaignent des mauvaises odeurs et ils s'inquiètent des conséquences sur la santé et sur l'environnement.

Dans 216 communes, dont 112 en Seine-Maritime, les agriculteurs se voient interdire pendant trois semaines de collecter et vendre leur lait, leurs productions agricoles et même de récolter. Le coup est rude financièrement.

La parole politique ne parvient pas à rassurer la population. Les habitants manifestent à plusieurs reprises pour demander la transparence et la vérité. Lubrizol s'engage à dédommager les agriculteurs, les commerçants, les entreprises et les communes qui ont subi les retombées de l'incendie.

L'enquête judiciaire débute. Des perquisitions sont menées chez Lubrizol et l'entreprise voisine Normandie Logistique. Mais deux mois après l'incendie, on ne connait toujours pas l'origine de l'incendie. Retour sur la chronologie d'une catastrophe.

Retour sur les dates principales

Deux mois après l'incendie à l'usine Lubrizol, vous avez perdu peut-être perdu le fil des événements ? C'est normal. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le 26 septembre. Retour sur les temps forts au travers d'une quinzaine de dates qui ont marqué cette actualité.

