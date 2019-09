Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : des dépôts de suie et une forte odeur dans les communes du plateau nord

L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a provoqué un épais panache de fumée de 22 kilomètres de long et de 6 kilomètres de large. Les habitants des communes du plateau nord de l'agglomération se sont réveillés ce jeudi matin, sous un voile de suie et dans une forte odeur d'hydrocarbures.

Rouen, France

L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a généré un immense panache de fumée noire au dessus de l'agglomération rouennaise. Une épaisse fumée visible portée par le vent jusqu'à 20 kilomètres au nord de Rouen. Christophe habite à Saint-Martin-du Vivier. Dans son jardin, la suie s'est déposée partout. _"Sur la terrasse, sur les toits, le mobilier de jardin"explique cet homme qui a quitté la ville il y a 20 ans "pour le bon air de la campagne" . Il a du rentrer ses poules et ses deux chèvres pour éviter qu'elles ne broutent l'herbe souillée. Il va falloir tout nettoyer, vider les cuves de récupération d'eau de pluie. "Mais où ? Et comment ? "_ se demande Christophe.

Dans le jardin de Christophe, la suie s'est déposée partout sur le mobilier, la terrasse et les plantes. © Radio France - Christine Wurtz

Même constat chez Eric et Nathalie, à Blainville-Crevon, dont la terrasse tout juste refaite est entièrement recouverte d'un voile de suie grisâtre amenée par le vent et la pluie. Sans compter cette forte odeur d'hydrocarbures qui provoque des irritations : _"J'ai des démangeaisons au niveau du palais et de la langue"explique Eric. "On nous dit que c'est pas toxique mais on a de gros doutes"_ ajoute sa femme Nathalie.

La terrasse d'Eric et Nathalie, noire de suie à Blainville-Crevon. © Radio France - Christine Wurtz

Dans les communes du plateau, les voitures sont couvertes de traces noires de suie © Radio France - Christine Wurtz

A Isneauville, les rares habitants du secteur croisés dans les commerces font leurs achats au pas de course : "On sent bien que ça pique le nez, moi je vais rentrer vite fait" explique une habitante de la commune.

Les résultats des premières analyses des fumées sont rassurants selon les autorités, mais les habitants du secteur sont tout de même inquiets. "Tout le monde nous dit que c'est pas dangereux, mais nous on est persuadé que c'est dangereux" ajoute Martine.

Des analyses plus fines vont être réalisées, dont les résultats doivent être rendus publics dès que possible.