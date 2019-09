Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen le jour d'après : mauvaises odeurs, visites ministérielles et nettoyage

Rouen, France

L'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen est "totalement maîtrisé" a indiqué la préfecture de Seine-Maritime ce vendredi 27 septembre 2019. Trois ministres ont fait le déplacement dans l'agglomération rouennaise ce vendredi : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Jean-Michel Blanquer a annoncé une réouverture des établissements scolaires pour lundi. Agnès Buzyn et Elisabeth Borne, quant à elles, sont attendues sur le site de l'usine où 120 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés pour "surveiller et éteindre les derniers foyers résiduels, refroidir les points chauds et procéder à des analyses en temps réel". Des équipes de sous-traitants sont également mobilisées pour participer au nettoyage du site.

Des personnels sont chargés de participer au nettoyage de l'usine au lendemain de l'incendie. © Radio France - Coralie Moreau

De mauvaises odeurs ont plané sur l'agglomération rouennaise toute la journée et l'inquiétude demeure sur les conséquences environnementales du feu qui a touché l'usine Seveso. Le Samu a reçu deux fois plus d'appels que la normale dans les heures qui ont suivi l'incendie, plus de 200 établissements scolaires sont restés fermés "par précaution" et trois établissements de Déville-lès-Rouen ont été fermés dans la matinée quand des élèves se sont sentis mal dans les locaux.

Ces mauvaises odeurs ne sont pas dangereuses assurent les autorités. D'ailleurs, les suies découvertes sur le chemin du panache de fumée ont été analysées. Comme les fumées, elles ne ne présentent pas de toxicité "aiguë". On y trouve les mêmes traces de chlore et de souffre que les fumées, en quantités infinitésimales. La préfecture a communiqué sa carte des points de mesure des retombées de suie.

La préfecture a communiqué sa carte des points de mesure des fumées dégagées par l'incendie et des retombées de suie.

Toujours sur le plan de l'environnement, des galettes d'hydrocarbure ont fait leur apparition sur la Seine à Rouen. L'Etat fait affréter un navire pour récupérer ces galettes. Selon nos informations, les rumeurs selon lesquelles des poissons morts ont été retrouvés en aval de l'usine et des oiseaux morts sur les quais de Seine ne sont pas avérées.

Au chapitre des conseils pratiques, la préfecture recommande de ne pas toucher les retombées de suie à main nue, et de se laver les mains en cas de contact. Elle conseille également de nettoyer les extérieurs à grande eau, sans ajouter de produits nettoyants et avec des gants de ménage.