Incendie à l’usine Lubrizol à Rouen : les communes concernées par le gel des productions et des récoltes

Rouen, France

Après l'incendie à l’usine Lubrizol de Rouen, le préfet de Normandie et de Seine-Maritime a publié ce samedi une liste des communes concernées par le gel des productions et récoltes. Sur ces parcelles agricoles, des retombées de suies de fumées consécutives à l'incendie ont été identifiées. À titre conservatoire, les productions et récoltes depuis le 26 septembre, de lait, d'œufs d'élevages en plein air, de miel, de poissons d’élevage... sont retirés de la consommation humaine, de l'alimentation animale et doivent être détruites.