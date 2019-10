Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : mise en place du fonds de solidarité pour les agriculteurs

Rouen, France

Le fonds de solidarité visant à indemniser les agriculteurs touchés par l'incendie de l'usine Lubrizol a été officiellement mis en place vendredi avec la signature d'une convention par le PDG du groupe chimique américain, en présence du Premier ministre Edouard Philippe.

"Afin de réparer au plus vite les conséquences de cet incendie pour les agriculteurs, et sans préjudices d'éventuels contentieux, Lubrizol a décidé la mise en place d'un dispositif opérationnel", précise le ministère de l'Agriculture dans un communiqué et assure que "le fonds sera abondé dès la signature de la convention".

Interrogé le 11 octobre sur France Bleu Normandie, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume avait confirmé que l'entreprise Lubrizol allait indemniser les agriculteurs. Il n'avait pas confirmé le montant de 50 millions d'euros mais nous avait confié que "cela devrait être dans ces eaux là".

Plus de 3.000 agriculteurs concernés

L'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen avait conduit le préfet de Seine-Maritime à suspendre la commercialisation du lait et des productions agricoles dans 216 communes dont la 112 en Seine-Maritime.

Ces restrictions ont été levées le 14 octobre pour les produits laitiers, et le 18 octobre pour les autres productions. Un peu plus de 3.000 agriculteurs sont concernés dont 425 producteurs laitiers.

Un mois après l'incendie, les producteurs laitiers ont pu être payés de leur lait sur l'ensemble de la période grâce aux avances de l'interprofession laitière (CNIEL) qui "se fera directement rembourser par Lubrizol", selon le texte. Les autres agriculteurs vont pouvoir commencer à remplir leur dossier d'indemnisation