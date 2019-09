Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : "Un retour à la normale dès lundi matin" dans les établissements scolaires

Rouen, France

"Il y aura un retour à la normale dès lundi matin", dans les établissements scolaires a affirmé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale ce vendredi à Rouen. "Toutes les mesures sont prises pour que les réouvertures puissent avoir lieu lundi matin" après l'incendie qui s'est produit dans l'usine Lubrizol (classée Seveso "seuil haut") ce jeudi.

Plus de 200 établissements sont fermés ce vendredi "par précaution. Lundi matin, tous les nettoyages auront eu lieu dans les écoles collèges et lycées qui auront été fermés". Le travail de nettoyage "est effectué en ce moment même et pendant le week-end". Par ailleurs "à ce stade, nous avons constaté très peu d'élèves qui se déclaraient incommodés. Nous sommes en situation de réaction à chaque fois qu'il pourra y avoir un problème de santé qui se déclarerait", a précisé le ministre de l'Education.

Les établissement scolaires sont restés fermés ce vendredi, au lendemain de l'incendie de l'usine, dans treize communes de l'agglomération rouennaise. D'autres communes qui n'étaient pas dans le périmètre défini par la préfecture ont fait le choix de fermer les écoles, collèges et lycées. C'est le cas de Petit-Quevilly sur la rive gauche de Rouen par exemple. À Déville-lès-Rouen, deux lycées ont été fermés et un collège évacué alors que des élèves et des enseignants étaient fortement indisposés par les mauvaises odeurs qui flottent sur l'agglomération ce vendredi.