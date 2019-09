VIDÉO - Incendie à l'usine Lubrizol : une psychologue explique comment gérer ses angoisses

Rouen - France

Lundi 30 septembre 2019, quatre jours après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, la population est encore fortement marquée et choquée.

Catherine Djerid-Leteurtre, psychologue clinicienne à Rouen répondait en direct et en studio aux questions des auditeurs avec Annie Le Fléouter.

La période post-événement va durer une trentaine de jours. Pendant cette période, il est normal que les habitants ressentent des symptômes psychologiques assez forts. Ils devraient s'atténuer au fur et à mesure du temps.

Comment vivre avec ? Catherine Djerid-Leteurtre nous donne ses conseils.

Noter la récurrence des symptômes

En parler

Se déconnecter des réseaux

Retrouver le sommeil après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen

Pour retrouver le sommeil, Catherine Djerid-Leteurtre vous conseille de pratiquer le yoga nidra. Cette variation du yoga est basée sur la relaxation. Vous trouverez des renseignements sur les moteurs de recherche.

Vous pouvez aussi télécharger l'agenda du sommeil. Le mode d'emploi est très simple. Il vous aidera à constater que votre sommeil revient à la normal peu à peu.

Trente jours au grand maximum pour la disparition des symptômes

Pour la psychologue, ces réactions après l'incendie sont des réactions non seulement normales mais nécessaires. Il faut réussir à évacuer ce stress.

Comment en parler aux enfants ?

Les parents ne doivent pas culpabiliser d'avoir des angoisses, des peurs. Il ne faut pas jouer aux surhommes mais juste leur expliquer ce qui se passe, avec des mots à leur portée.

Les témoignages des auditeurs

On a pris la décision de prendre des affaires et d'aller à Gournay."

Pour Nathalie, c'est l'angoisse de revenir. Elle habite dans l'éco-quartier de Rouen, tout près de l'usine Lubrizol et s'est retrouvée juste en-dessous du nuage. Elle a deux enfants de 14 et 12 ans. Son fils lui a dit : "Ma maison n'est plus mon cocon." Elle ne sait pas si elle a eu une bonne réaction.

Écoutez son témoignage très émouvant et la réponse de la psychologue.