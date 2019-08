Incendie à l'usine Sovab de Batilly : un blessé transporté au service des grands brûlés

Batilly, France

On ne connaît pas encore l'origine des flammes, mais un incendie s'est déclaré ce mercredi soir vers 20h au sein de l'usine Sovab de Batilly, qui fabrique les Renault Master. Le feu a pris dans une cabine de l'atelier peinture, une cellule qui était en cours de démolition.

Une quarantaine de pompiers sur place

Un travailleur sur place au moment du début de l'incendie a été gravement brûlé, probablement en essayant d'éteindre les flammes, avant que les pompiers n'interviennent. Une quarantaine de soldats du feu était sur place, ainsi qu'une quinzaine de camions et un véhicule de secours, qui a transporté le blessé à l'hôpital de Mercy, à Metz, au service des grands brûlés.

Un incendie visible de loin

La cabine ne fait que 30 à 50 m², ce qui est minuscule comparé aux 50.000 m² du site, mais elle contenant des vernis et des solvants, ce qui explique que les fumées étaient très importantes et visibles de loin, comme l'ont signalé de nombreux internautes, et que les pompiers ont mis plusieurs heures à éteindre les flammes. Vers 22h30, le feu était maîtrisé.

Il y a peu de monde sur place en ce moment : à la Sovab, qui compte habituellement 2.800 employés, le mois d'août est traditionnellement réservé aux opérations de maintenance. L'usine doit rouvrir fin août.