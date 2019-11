Incendie à la cathédrale d'Eauze : la piste d'un acte de satanisme

Eauze, France

Un incendie s'est déclaré en début de semaine dans la cathédrale d'Eauze (Gers), dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre, occasionnant des dégâts importants et la piste d'un "acte de satanisme" est étudiée par les enquêteurs, a appris ce vendredi France Bleu Gascogne.

C'est en ouvrant mardi matin les portes de la cathédrale qu'un bénévole a découvert les dégâts. Une statue en résine et un petit meuble ont brûlé dans une chapelle. Le feu ne s'est pas étendu au reste de l'édifice mais en se consumant lentement toute la nuit, le meuble et la statue ont dégagé de la fumée, qui a noirci tous les murs de la cathédrale. "De la suie recouvre les murs, un tableau, la rosace, les vitraux et même l'orgue" décrit Michel Gabas, le maire d'Eauze.

Une inscription satanique découverte

Dans la chapelle où le feu est parti, les enquêteurs ont trouvé une croix retournée et des bougies renversées. Plus loin sur une porte condamnée de l'église, se trouvait une inscription : "Satan est plus fort que Dieu." A ce stade l'on ne sait pas si l'inscription a un lien avec l'incendie, mais le parquet d'Auch dit avoir acquis la certitude que le sinistre n'est pas d'origine accidentelle. Une enquête pour "dégradation volontaire" a été ouverte.

"C'est sûrement un acte intentionnel" dit également Michel Gabas. L'élu a mis à la disposition des enquêteurs les images de vidéo-surveillance d'une caméra située à l'extérieur de la cathédrale. Les images montrent qu'il n'y a eu aucune intrusion dans l'église au cours de la nuit - il n'y a eu aucune effraction. Le maire a en revanche repéré, sur les images, deux individus suspects, entrant lundi dans la cathédrale aux heures d'ouverture, vers 16h30, et y restant près d'une heure. Ont-ils mis le feu à ce moment-là ? A 18h, quand un bénévole est venu fermer la cathédrale, il n'est pas entré à l'intérieur de la cathédrale et n'a donc rien vu. Le feu était peut-être déjà en train de couver à l'intérieur de la chapelle ; c'est ce que les enquêteurs devront vérifier. Des analyses sont en cours.