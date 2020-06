Incendie à la centrale biomasse de Pierrelatte : une cinquantaine de pompiers toujours mobilisés

Une cinquantaine de pompiers sont toujours mobilisés ce samedi midi sur l'incendie qui ravage un des silos de la centrale biomasse de Pierrelatte (Drôme). Ils étaient même 80 au début de l'intervention ce vendredi soir : le feu a pris vers 18h30 dans un silo qui contient 1.500 mètres cube de copeaux de bois. "Cette intervention est difficile parce que le seul moyen d'éteindre le feu, c'est de vider le bois du silo mais nous n'avions qu'un petit accès, de 3 mètres par 3 mètres, en partie haute donc accessible seulement par des petits engins de travaux publics. Et à cause de l'incendie qui a duré une bonne partie de la nuit, les portes ne s'ouvraient plus, explique le lieutenant-colonel Ramon Navarro, qui mène les opérations sur place. Mais on a finalement réussi vers 10 heures ce samedi matin à créer un accès pour vider le silo de son contenu de bois, sachant que l'on enlève environ 50 mètres cubes toutes les demi-heures, ce qui nous projette jusqu'à au moins 20 heures ce soir, s'il n'y a pas d'incident d'ici là".

L'origine du feu reste inconnue à ce stade mais elle serait accidentelle. La centrale était à l'arrêt pour maintenance au moment des faits, "ce qui a d'ailleurs permis que le feu ne se propage pas plus loin", estime Christian Mennessier, le chef d'agence du groupe Coriance qui gère la centrale biomasse de Pierrelatte. "Et ni la chaudière, ni la turbine, qui est le cœur le plus sensible de l'installation, ne sont touchés", rassure-t-il.

Cette centrale alimente plusieurs bâtiments de la ville, comme les serres ou la Ferme aux crocodiles. "On a dû arrêter la fourniture du réseau vendredi soir parce qu'on a dû couper l'électricité mais on s'est assurés que nos abonnés soient alimentés en chaleur à partir de chaudières locales qu'on met en fonctionnement, assure Christian Mennessier. Et on devrait pouvoir redémarrer notre chaufferie-gaz dès ce samedi après-midi donc on pourra remettre en service notre réseau de chaleur. Donc la perturbation pour nos abonnés sera très très négligable, si elle n'est pas totalement nulle".