Incendie à la centrale de Belleville sur Loire

Un incendie cette nuit à la centrale nucléaire de Belleville sur Loire, un peu avant une heure du matin. Ce feu ne concernait pas les installations nucléaires. Il s'est déclaré dans une structure modulaire contenant du matériel électrique. 17 pompiers sont intervenus et le sinistre était totalement éteint une heure plus tard. Les deux réacteurs ont continué de fonctionner normalement., et n'a eu aucun impact sur l'environnement, précise EDF. Le réacteur numéro un doit être arrêté ce weekend pour sa révision décennale. Il sera remis en fonctionnement à la fin de l'année et devrait redémarrer pour 10 nouvelles années d'exploitation.