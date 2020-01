Incendie de la fourrière municipale de Planoise : les habitants organisent un tournoi de foot solidaire

Ce dimanche, les habitants du quartier de Planoise à Besançon ont organisé un grand tournoi de football. Dix équipes se sont affrontées. Le but : récolter des fonds en soutien au personnel de l'Intermarché, quinze jours après l'incendie criminel de la fourrière municipale.

Besançon, France

Ils avaient envie de montrer leur solidarité au personnel de l'Intermarché, en récoltant des fonds, quinze jours après l'incendie de la fourrière municipale de Planoise le 31 décembre dernier. Les habitants de Planoise ont organisé un tournoi de football ce dimanche au Soccer 25, un complexe sportif situé dans la zone commerciale de Chateaufarine. Toute la journée, dix équipes composées de cinq joueurs se sont affrontées : des joueurs âgés de 7 à 77 ans venus de quartiers différents de Besançon. Au terme d'une compétition acharnée, c'est l'équipe de Planoise, le Réal Rahal, qui a remporté le trophée.

Aider financièrement les sinistrés

L'objectif explique Jamal, à l'origine du tournoi, c'était de récolter des fonds pour aider les salariés de l'Intermarché, touchés par l'incendie de la fourrière. Mission accomplie, la compétition a permis de récolter près de 400 euros pour les sinistrés, désormais sans travail.

Une cinquantaine de joueurs et des bénévoles se sont prêtés au jeu du tournoi solidaire organisé pour récolter des fonds © Radio France - Marianne Naquet

Donner une autre image du quartier

Mais au-delà de la solidarité, le message est aussi symbolique : montrer une autre image du quartier pour Jamal, qui a organisé le tournoi avec l'aide du Besançon Football Club et de plusieurs sponsors. "Quand on regarde les derniers faits d'actualité, c'est une très fine minorité à l'origine. La majorité des habitants condamnent ces événements avec la plus grande fermeté", affirme Jamal. Il espère que d'autres actions vont pouvoir se faire. "Si ce genre d'actions peut permettre de donner une autre image du quartier, ça ne peut être que bénéfique."

Des dizaines de spectateurs sont venus encourager les joueurs © Radio France - Marianne Naquet