Après l'incendie de l'usine Traidib, à La Guerche-sur-l'Aubois, la préfère du Cher fait le point sur les analyses en cours. Selon les relevés effectuées sur place, il n'y a pas de signes de pollution significatif dans l'air. Ce sont maintenant les sols et l'eau qui vont être analysés.

Incendie à La-Guerche-sur-l'Aubois : après la qualité de l'air, celles de l'eau et du sol passées au crible

L'usine Traidib brûle toujours ce samedi après-midi à La Guerche-sur-l'Aubois, dans le Cher. L'incendie qui s'est déclaré vendredi dans l'entreprise spécialisée dans le plastic est néanmoins en train d'être circonscrit selon la préfecture. La totalité du bâtiment a brûlé. De nouveaux tests pour évaluer la qualité des sols et de l'eau sont lancés.

Les secours toujours mobilisés

L'incendie dans l'usine n'est toujours pas éteint ce 12 octobre, en revanche il est "en très nette régression" indique la préfère du Cher Catherine Ferrier. "On a utilisé énormément de mousse, de produit à émulsion (...) La difficulté que l'on a rencontré c'est que la tôle est tombée à plat, c'est-à-dire qu'il y a toujours un feu résiduel de plastic sous la tôle" précise la préfète. Près de 120 personnes, gendarmes, pompiers, et secouristes, se trouvent toujours sur place ce samedi après-midi.

Feu vert pour l'air, mais pas encore pour le sol et l'eau

Si tous les doutes liés à une possible pollution de l'air sont levés, selon la préfecture, les sols et l'eau doivent encore être analysés. Un laboratoire spécialisé intervient ce samedi pour analyser les végétaux. Il s'agit notamment de déterminer si certaines molécules ont pénétré dans les plantes. En attendant les résultats de ces analyses, la préfecture recommande aux habitants de ne pas consommer les produits issus de leurs potagers. "Normalement, tout part à l'eau, mais tant qu'on en est pas sûrs, on prend cette précaution" explique Catherine Ferrier. Des analyses seront également menées sur la qualité de l'eau ces prochains jours.

Beaucoup de questions et de doutes

Cet incendie de l'usine Traidib suscite de nombreuses questions sur les réseaux sociaux, où beaucoup font le rapprochement avec l'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen; "Ça génère des peurs qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu l'incendie à Rouen" reconnaît la préfère du Cher, qui tient cependant à rappeler à la raison les personnes inquiètes : "Ça n'a pas du tout la même proportion que ce que l'on a pu voir à Rouen". Catherine Ferrier tient à rester prudente en attendant le résultats des analyses complémentaires qui sont lancées. Les établissements scolaires de La Guerche-sur-l'Aubois resteront d'ailleurs fermés ce lundi, pour permettre un nettoyage complet des sols.