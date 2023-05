Incendie à la mairie de Bordeaux : trop fragile, la porte brûlée sera remplacée jeudi et vendredi

Les images de l'incendie avaient fait le tour du monde et précipité l'annulation de la visite du roi Charles III en Gironde. Brûlée le 23 mars dernier au terme d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la porte de la mairie de Bordeaux va être démontée cette semaine, et remplacée par une porte provisoire, indique ce mardi la mairie à France Bleu Gironde, confirmant une information de Sud Ouest .

ⓘ Publicité

À lire aussi VIDÉO - Le porche de la mairie de Bordeaux incendié après la manifestation contre la réforme des retraites

Devenue une attraction pour les touristes, la porte en bois massive et calcinée est jugée trop fragile et donc potentiellement dangereuse. Des morceaux brûlés sont tombés de l'édifice la semaine dernière. Il a donc été décidé, par précaution, d'accélérer son démontage et son remplacement. Lors du chantier prévu jeudi et vendredi, les usagers accèderont à la mairie par la rue Montbazon.

La consultation annoncée par le maire Pierre Hurmic n'a pas encore débuté, ajoute la municipalité. L'objectif consistera à demander aux Bordelais leur avis sur l'avenir de la porte incendiée. Trois scénarios sont envisagés : "refaire la porte à l'identique", "consolider, réparer, et conserver" la porte brûlée ou "créer une porte contemporaine" qui pourrait faire l'objet d'un concours d'artiste.