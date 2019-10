Incendie à la mairie de Grenoble : des blogs de la mouvance anarchiste et libertaire se réjouissent

Depuis l'incendie qui a détruit la salle du conseil municipal de Grenoble - et plus encore depuis que la piste criminelle est privilégiée - des blogs de la mouvance anarchiste et libertaire se réjouissent, sans pour autant revendiquer.

Alors que l'incendie, le 30 septembre dernier, de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Grenoble (Isère) est désormais considéré comme étant d'origine "criminelle" selon les experts de la police scientifique, des blogs proches des mouvances anarchistes et libertaires affichent leur satisfaction. Cet acte que le maire de Grenoble Eric Piolle juge "odieux" et comme étant "une attaque en règle contre notre République et contre nos valeurs", est jugé "Beau comme une mairie qui brûle" par un article publié sur l'un de ces blogs. Son auteur reprend photos et textes des médias locaux non sans ajouter sa rhétorique propre ("journaflics" par exemple). Sur un autre blog un article reprenant lui aussi des éléments des compte-rendus de France Bleu Isère, ou encore du Dauphiné Libéré, est titré "Grenoble : L'incendie de la mairie? Volontaire bien entendu". C'est sur ce dernier blog qu'un article s'était réjoui également en janvier 2019 de l'incendie des locaux de France Bleu Isère.

Des articles anonymes évidemment, qui renforcent la suspicion envers une mouvance plutôt active à Grenoble, mais qui ne constituent pas à proprement parler des revendications. A aucun moment en effet ils ne donnent de précisions concernant l'acte lui-même, ni n'avancent de raisons.

L'incendie de la mairie de Grenoble ne peine visiblement pas tout le monde... - Saisie écran blog

L'incendie de la mairie à Grenoble? Une évidence pour ce blog... - Saisie écran