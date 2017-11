Incendie à Lamothe-Landerron : un appel aux dons lancé pour venir en aide aux familles

Un immeuble situé entre Mongauzy et Lamothe-Landerron, dans le sud Gironde, a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie a détruit les trois appartements de ce bâtiment. Un appel aux dons a été lancé pour venir en aide aux familles qui logeaient dans l'immeuble.

"On a vu notre maison partir en fumée"

Quand l'incendie s'est déclaré, une dizaine de personnes étaient présentes dans l'immeuble : une mère et sa fille et une autre famille de huit personnes qui accueillaient en plus trois amis. L’origine de l'incendie serait lié au compteur électrique du logement de cette dernière famille. L'appareil aurait pris feu selon la locataire de l'appartement en question. La famille a alors prévenu ses voisins et les pompiers. Mais le temps que les pompiers arrivent "on a vu notre maison partir en fumée" raconte Mélanie Seguin, qui habitait dans l'un des appartements depuis trois ans. Suite à l'incendie, sa mère, âgée d'une cinquantaine d'année, a été évacuée l'hôpital à cause de problèmes respiratoires. Depuis elle est sortie de l'hôpital.

Les familles recherchent des logements

Aujourd'hui, Mélanie vit temporairement chez sa sœur avec sa mère. La jeune femme de 24 ans veut se reconstruire et "trouver un appartement" au plus vite. C'est aussi le cas de leurs voisins. Cette famille de deux adultes et six enfants, âgés de 2 à 18 ans, logent eux aussi chez des proches temporairement. Ces deux familles ont aussi besoin de nourriture et de vêtements.Pour donnez cliquez ici.