Incendie à Longvic dans l'entrepôt de Bourgogne Recyclage : les pompiers évacuent les produits chimiques

La très forte odeur de fumée est encore très perceptible aux abords de l'entrepôt de Bourgogne Recyclage à Longvic. Ce bâtiment de 250 mètres carrés a pris feu mercredi soir vers 19h30, dégageant une épaisse fumée noire, visible à plusieurs kilomètres dans le ciel.

Des quantités de produits chimiques se sont enflammés : 10 tonnes de peinture, 3 tonnes d'acide, 3 tonnes d'huile et 800 kilos de bombes aérosols (qui ont d'ailleurs explosées au contact de la chaleur et dont les détonations ont été entendues par de nombreux riverains). Ce jeudi matin, les salariés de Bourgogne Recyclage se sont tous retroussés les manches afin de débarrasser tous les déchets qui ont brulés.

L'entrepôt Bourgogne Recyclage calciné © Radio France - Thomas Nougaillon

Les pompiers sont également sur place pour sécuriser les lieux et pour effectuer les opérations de "dépotage", c'est à dire vider les produits chimiques qui restent dans les cuves. Quant aux gendarmes et aux policiers, ils procèdent en ce moment à différents relevés pour tenter de déterminer les causes de cet incendie et surtout de quel endroit il est parti. Ce sinistre n'a fait aucune victime. Quant aux relevés effectués dans l'air et dans l'eau du canal de Bourgogne, ils ne présentent aucun danger pour la population.