Incendie à Longvic, les habitants du quartier inquiets

L'incendie qui a ravagé un des entrepôts de Bourgogne Recyclages à Longvic ce mardi 5 octobre inquiète les habitants des environs. Quelles conséquences sur la qualité de l'air ?

J'ai fermé toutes les fenêtres

Latifa s'inquiète pour la santé de ses cinq enfants Copier

Latifa, mère de cinq enfants habite dans un immeuble juste en face de Bourgogne Recyclage. Ce qui l'a d'abord effrayée, c'est l'intensité du feu. "J'ai vu l'immense colonne de fumée noire. Ca sentait très mauvais, alors j'ai tout de suite pensé à mes enfants. J'ai fermé toutes les fenêtres." explique-t-elle.

Cette mère de cinq enfants n'a pas manqué de remarquer l'odeur âcre qui régnait dans le quartier le lendemain. "Je m'inquiète. Est-ce que l'air est pollué ? Est-ce que ça risque d'empoisonner mes enfants ? J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire. En attendant, on fait très attention" conclut-elle.

Labbé, un autre habitant de cet immeuble, raconte que l'incendie ne l'a pas particulièrement inquiété, ce sont les conséquences qui le préoccupent. "Je me suis dit que ce n'était pas grave. Par contre, les conséquences, moi ça me travaille. Peut-être qu'avec la pluie, des particules toxiques vont retomber ? On n'en sait rien, alors on fait attention" dit-il.

Des prélèvements effectués

De son côté, la Préfecture affirmait déjà le mardi 5 octobre au soir que la qualité de l'air autour de Bourgogne Recyclage n'était pas toxique, malgré les substances qui s'y sont enflammées. Mercredi 6 octobre, en fin d'après-midi, Atmo (l'observatoire de la qualité de l'air) a confirmé que la composition de l'air ne comportait pas de particules toxiques.

"En revanche, nous continuerons de surveiller les retombées dans les prochains jours, via la pluie, et une éventuelle contamination des sols" conclut Catherine Hervieu, président d'Atmo Bourgogne Franche-Comté, et vice-présidente de Dijon Métropole.