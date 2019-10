Incendie à Lubrizol à Rouen : près de 130 plaintes déposées, principalement pour mise en danger de la vie d'autrui

Rouen, France

"Les investigations n'ont pas permis, à ce stade, de déterminer les causes de l'incendie ni de localiser avec certitude l'origine du sinistre" écrit le parquet de Paris dans un communiqué publié ce mardi 8 octobre, plus de dix jours après l'incendie à l'usine Lubrizol. "A ce jour, 99 plaintes ont été déposées en zone police et environ une trentaine en zone gendarmerie ou directement entre les mains du procureur de la République (principalement du chef de mise en danger de la vie d'autrui)." précise le procureur de Paris, Rémy Heitz.

Plusieurs dizaines de vidéos saisies

C'est une enquête complexe et de grande ampleur qui est menée. Dix-huit enquêteurs du Service régional de police judiciaire sont mobilisés sur cette enquête. Ils ont réalisé 39 auditions et saisi plusieurs dizaines de vidéos, extraites des systèmes de vidéo-surveillance, qui sont en cours d'analyse. L'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique a également délivré des réquisitions, procédé à des auditions et collecté de nombreux documents. Enfin, des unités spécialisées de la gendarmerie nationale ont été mobilisées pour réaliser les constatations sur le site de l'incendie. Elles doivent commencer à travailler ce mardi, les points chauds sur les lieux ne permettaient pas de le faire avant.

Rechercher le point de départ de l'incendie

L'enquête démarre donc. Elle va prendre plusieurs jours précise le parquet de Paris. L'objectif évidemment est de déterminer le point de départ de l'incendie, pour le moment Lubrizol et l'entreprise voisine qui a brûlé en partie elle aussi, Normandie Logistique, se renvoient la balle. Plus important encore : les enquêteurs devront déterminer comment une telle catastrophe a pu se produire.

Dès le jeudi 26 septembre 2019, jour de l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen, le parquet de Rouen avait ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'incendie et évaluer les risques pour la santé publique et l'environnement. Le pôle santé publique et environnement du parquet de Paris s'est saisi de l'enquête le 1er octobre (en raison de l'importance du sinistre, du nombre de plaintes déposées et de la complexité des investigations restant à réaliser). Cette enquête a notamment été ouverte des chefs de destruction involontaire par incendie et de mise en danger de la vie d'autrui.