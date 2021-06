Incendie à Milhaud : huit entreprises touchées, l'opération des pompiers maintenue dans la nuit

C'est une fumée noire que tous les nîmois, ou presque, ont vue ce lundi. Un incendie s'est déclaré en tout début de matinée à Milhaud, avant 7h. Le feu a pris dans une déchetterie, l'entreprise Bennes 30. Elle traite des déchets industriels. Une soixantaine de sapeurs-pompiers sont encore mobilisés ce lundi en fin de journée. Sur 1500 mètres cube de déchets entreposés, 700 mètres cube sont en feu. "Pour l'instant, le sinistre est toujours suffisamment violent pour empêcher les actions de déblaiement", explique le commandant Scotto, des sapeurs-pompiers du Gard.

Durant l'intervention, un pompier a eu un "coup de chaleur". Il a été immédiatement pris en charge, et son état heureusement n'a pas nécessité d'hospitalisation. Il a été mis au repos dans un premier temps, avant de participer à nouveau aux opérations.

Huit entreprises ont été partiellement touchées. Quatre d'entre elles n'ont même pas commencé leur activité ce lundi. D'autres, à cause de l'inversion de vent, ont dû fermer leurs portes à leur tour dans l'après-midi.

"On a un tas énorme et il est difficile pour nos lances de toucher le cœur-même de l'incendie. On a besoin de combiner deux actions : d'une part refroidir, de l'autre étaler ce tas avec des tractopelles pour pouvoir l'éteindre", Le commandant Scotto, des sapeurs-pompiers du Gard, en direct à 18h sur France Bleu Gard Lozère