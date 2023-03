Incendie à Mont-de-Marsan : "J'ai l'impression d'être à la rue" raconte une locataire encore sous le choc

L'odeur des fumées imprègne encore ses vêtements. Cinq jours après, Catherine est encore sous le choc après le violent incendie de mercredi 15 mars . Les 18 appartements de l'immeuble Charles-Despiau de Mont-de-Marsan (Landes) sont inhabitables. Depuis, l'habitante de 61 ans est accueillie chez une amie à Saint-Avit, sans solution pérenne de relogement.

"Où vais-je vivre ?"

Lorsqu'elle témoigne de l'évènement, ses mains tremblent, et jouent avec ses longs colliers, ou ses importantes bagues. Toutes ses autres affaires, ses vêtements, ses souvenirs sont restés sur place, figés. "J'ai le sentiment d'avoir tout perdu et d'être à la rue, je n'ai même plus de clés d'appartement", raconte la Landaise. "Une autre habitante elle a tout perdu, deux logements ont complètement brûlé", raconte-t-elle.

Des victimes dans l'attente

Grâce à son assurance, elle va pouvoir être hébergée sept jours dans un gîte, et après ? C'est ce qui l'inquiète le plus. Invalide, Catherine n'a pas d'autres choix que de vivre en centre-ville. Les victimes attendent désormais les solutions de la mairie, qui s'occupe activement du dossier.

Aucune piste écartée

Pour l'heure, aucune piste n'est écartée par la police montoise. Selon plusieurs témoignages, et les pompiers sur place, le feu est parti d'un scooter qui était garé dans le hall de cette résidence. L'enquête judiciaire en cours n'écarte pas la piste criminelle.