Incendie à Mont-de-Marsan : l'acte héroïque d'un jeune anonyme

"Cela fait plaisir de voir qu'il existe des gens bien." C'est ainsi que le parquet de Mont-de-Marsan présente cette belle histoire. Mercredi 15 mars, en fin de journée, alors qu'un incendie se déclare dans un immeuble du centre-ville de Mont-de-Marsan , dans les Landes, un jeune homme d'une vingtaine d'années n'a pas hésité à monter dans la résidence en flamme pour venir en aide aux victimes.

Il grimpe par la gouttière

En effet, ce jeune, dont on ne connaît pas pour l'heure l'identité, a grimpé par la gouttière de l'immeuble. Il s'est alors introduit dans un appartement et a mis à l'abri une dame sur le balcon de son logement. Puis, voyant un locataire prêt à sauter d'une fenêtre du quatrième étage pour échapper à l'incendie, ce héros anonyme a sorti un matelas sur une terrasse qui se trouve au premier niveau de cet immeuble. L'homme de 33 ans s'est alors défenestré, sans parvenir à atterrir sur le matelas. Par chance, il n'a pas souffert de graves blessures et a pu rapidement quitter l'hôpital.

Puis, lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le jeune courageux est redescendu par la gouttière. Il a été entendu en tant que témoin par les policiers du commissariat de Mont-de-Marsan, dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte.

Aucune piste n'est écartée

Pour l'heure, aucune piste n'est écartée par la police montoise. En revanche, le feu est parti d'un scooter qui était garé dans le hall de cette résidence, nous confirment plusieurs sources proches de l'enquête. Il s'agit donc de savoir si le deux-roues s'est embrasé de manière accidentelle, ou s'il s'agit d'un incendie volontaire et donc d'un geste criminel.

Cette résidence de quatre étages, gérée par le bailleur social XL Habitat, n'est plus habitable, du fait des flammes et de l'intervention des lances à incendie des pompiers. Les vingt locataires sont pour le moment hébergé à l'hôtel ou chez leurs proches. Mais, à partir de ce lundi, XL Habitat se lancera dans la recherche de logements pérennes, car les travaux dureront plusieurs mois. En attendant, les victimes ont pu accéder à leur logement afin de récupérer des affaires.