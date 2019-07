Incendie à Montbazin : 4 habitations touchées et près de 200 pompiers mobilisés

Un feu de garrigue s'est déclaré mardi à Montbazin (Hérault), à l'est de l'étang de Thau. Près de 200 pompiers ont été envoyés sur place. 4 habitations ont été touchées et 30 autres ont pu être protégées.

Montbazin, France

Mardi soir vers minuit la surface brûlée, de la garrigue, était estimée à environ 30 ha. L'incendie s'est déclaré à Montbazin, à l'est de l'étang de Thau, et le feu qui a pris à proximité de la départementale 2 était attisé par une forte tramontane.

Dans la soirée, quatre habitations avaient été touchées et 30 autres ont pu être protégées et épargnées par l'action des quelques 200 pompiers envoyés sur place. Ils ont été rejoints par leur patron, le général Eric Florès, alors qu'un poste de commandement a été installé à l’intersection de la RD 2 et RD 5.

Deux problèmes : la nuit et le vent

"Des évacuations ont été réalisées" indiquaient les pompiers sans préciser le nombre. "Le travail du personnel est difficile avec la nuit qui ralentit la progression des moyens terrestres et qui ne permet pas l’appui des moyens aériens, ainsi que la présence d’un vent fort". Peu avant minuit, le feu n'était "pas encore circonscrit".