PHOTOS - Incendie à Nîmes secteur sortie autoroute A9 Nîmes Est

Un feu de végétaux s’est propagé à des véhicules au niveau du rond-point de la sortie Nîmes-Est de l’autoroute A9, sur la route d’Avignon, ce dimanche peu avant 15h. De nombreux moyens des sapeurs-pompiers du Gard ont été engagés sur les lieux : huit camions citernes feux de forêt, un fourgon mousse grande puissance, un fourgon pompe tonne, un camion citerne grande capacité. Une équipe du service de santé du SDIS est également sur les lieux pour assurer la sécurité et la prise en charge des sapeurs-pompiers engagés. Au total, une soixantaine de sapeurs pompiers, est déjà engagée sur le terrain, commandés par des officiers de la chaine de commandement.

Les engins feux de forêts luttent contre le feu de broussailles qui se propage sur l’aérodrome de Courbessac

D’autres moyens terrestres et aériens vont se rendre en renfort sur ce sinistre. Les premiers soldats du feu engagés procèdent à l’extinction des véhicules en feu et la protection des autres se trouvant à proximité.

L’avion de reconnaissance du SDIS « HORUS 30 » est également sur les lieux pour guider les secours au sol et faciliter les actions de lutte des personnels au sol. Les services de police et de gendarmerie sont sur les lieux pour assurer la régulation de la circulation dans la périphérie de l’incendie.

Les sapeurs pompiers du Gard demandent aux riverains de ne pas se rendre sur place et de faciliter le passage à tous les moyens de secours et aux usagers de l’autoroute de ralentir à l’approche du sinistre, de faire preuve de la plus grande prudence et de ne pas prendre de photos au abords du feu.