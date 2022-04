Incendie à Ousse des Bois : les habitants du quartier de Pau se sentent délaissés

C'est dans le quartier de l'Ousse des Bois que le centre social du Hameau a été incendié dans la nuit de mardi à mercredi. C'était suite à un "guet-apens" dénoncé par la procureure de la République de Pau, guet-apens organisé par une vingtaine de jeunes cagoulés qui ont caillassé pompiers et policiers après avoir mis le feu au bâtiment et à des véhicules. C'est un quartier qui est considéré comme sensible, et la mairie d'Ousse des Bois a beaucoup rénové le quartier depuis la fin des années 1990. En 2004, la MJC avait été victime d'un incendie, MJC pas remplacée depuis. Se pose donc la responsabilité des pouvoirs publics face à une population défavorisée, et peut-être délaissée.

Il ne faut pas s'étonner que ça dégénère selon un habitué du quartier, gérant du commerce itinérant L'Orient d'Ousse, très énervé : "C'est une fois qu'il y a le feu et que quelque chose est brûlé qu'on s'intéresse au quartier. Pourquoi on ne s'y intéresse pas avant que ça arrive ? Pourquoi les élus ne viennent pas discuter avec les gamins ? On les voit en costard-cravate juste le jour des élections. Un jour ou un mois avant on les voit tourner là comme des chiens et après on ne les revoit plus." Cet homme travaille au niveau du plan d'eau près de la rue du Parc en Ciel : "Manque de communication, il n'y a rien du tout pour les jeunes. Ils ont tout enlevé et là ils mettent la faute sur les jeunes."

Un habitué du quartier de l'Ousse des Bois à Pau Copier

Les élus Karine Péré, Franck Lamas et Jean-François Maison devant le centre social du hameau à Pau © Radio France - Marion Aquilina

88 millions d'euros pour le quartier

Jean-François Maison, conseiller départemental sur le canton Pau 2, étiquette Gauche 64, s'exprime sur ce sujet, un peu délicat : "Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées sur la partie urbaine. Des opérations de démolition et reconstruction." Des pavillons avaient été construits dans le quartier ces dernières années, un investissement global de 88 millions d'euros. La rénovation a été entamée en 1998 et s'est terminée en 2015. "Force est de constater qu'il y a beaucoup de jeunes en détresse, des jeunes déscolarisés pour un certain nombre d'entre eux. Ce sont ceux-là qu'il faut accompagner au plus près" conclut Jean-François Maison.

Jean-François Maison, conseiller départemental sur le canton Pau 2 Copier

Pour les jeunes d'aujourd'hui, ils ne font rien du tout !

Les habitants sont nombreux à penser qu'il n'y a pas assez de choses pour les jeunes du quartier. "Moi je parle pour les petits, il n'y a pas grand-chose pour eux, dit un des jeunes en voiture ce jeudi après-midi. Ils galèrent dehors, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de jeux pour eux. Ils sont délaissés les jeunes !" Un ancien d'origine marocaine lui confie qu'il ne "comprend rien, ces jeunes ne cherchent pas de travail, ils ont laissé l'école, ils ne veulent rien faire." C'est vrai qu'il y a eu une rénovation mais ça n'est pas assez rouspète un habitant : "C'est un ras-le-bol des jeunes, ils ont pété les plombs, en plus c'est pendant le Ramadan. Nous, les grands-frères, on ne cautionne pas ça. Faire ça pendant le Ramadan, c'est un geste fort. J'espère que les politiciens vont s'en rendre compte et essayer de revenir à l'ancienne avec des activités pour les jeunes, qu'ils ne soient pas obligés d'aller à la MJC des Fleurs ou de Saragosse parce qu'ici il n'y a rien."