Incendie dans la Drôme : la difficile lutte des pompiers épaulés par la population à Romeyer

Deux images à retenir de l'incendie en cours depuis vendredi à Romeyer (Drôme) et qui a brulé en trois jours 60 hectares : une colonne du fumée épaisse noie toujours le ciel du Diois et la salle des fêtes, transformée en lieu d'accueil pour pompiers, s'est remplie de denrées.

Ce lundi, des sapeurs-pompiers sont partis dès l'aube, à 6 heures du matin, pour tenter d'atteindre les flammes qui ravagent la végétation depuis vendredi à Romeyer, dans la Drôme. C'est à 1.000 mètres d'altitude, dans une zone escarpée et difficile voire impossible d'accès, que monte un gros panache de fumée blanche vers le ciel. L'incendie progresse lentement certes (60 hectares ce lundi soir), mais il progresse. Et les pompiers s'attendent à plusieurs jours de lutte pour en venir à bout.

Le poste de commandement se trouve sur le terrain d'un agriculteur de Romeyer. © Radio France - Willy Moreau

Des renforts du Gard et des Bouches-du-Rhône

Cet incendie montre surtout l'implication des habitants. "Nous avons trouvé des sentiers grâce aux chasseurs qui connaissent bien le terrain", fait remarquer le lieutenant-colonel Benoit Maurin, qui a pris le contrôle des opérations dans la nuit de dimanche à lundi. "Nous avons aussi un agriculteur qui a pu ramener un camion citerne un peu plus haut en altitude pour les rapprocher de nos camions", rajoute-t-il.

Il y a bien évidemment le soutien d'autres départements : 48 sapeurs-pompiers venus du Gard et des Bouches-du-Rhône. Il y a bien sûr le soutien logistique national avec l'arrivée de deux Canadairs, un Dash sans compter l'hélicoptère Puma bombardier d'eau et un hélicoptère de la sécurité civile. Mais ce qui marque certains pompiers comme Patrick, c'est la solidarité des habitants : "La salle des fêtes est pleine de boissons, de compotes et il y a deux agneaux en train de cuire. Je suis à quatre mois de la retraite, j'ai 38 ans de pompier (sic) et c'est rare qu'on fasse ça. Je suis très touché."

Vue de loin de l'incendie à Romeyer. © Radio France - Willy Moreau

Une salle des fêtes remplie de vivres

Chantal, qui apporte les vivres, est aussi étonnée : "On a énormément de volontaires. Tout le monde amène de l'eau et à manger, c'est magnifique ! J'ai rarement vu autant de solidarité, et pourtant des années pompiers j'en ai. C'est le Diois !" À 500 mètres du champ où se trouve le poste de commandement, la salle des fêtes ne désemplit pas. Le comité des fêtes rassemble les vivres apportés par les habitants, récoltés dans des magasins ou donnés par des associations. La Croix Rouge apporte également des lits de camp pour permettre aux pompiers de se reposer.

"Je suis du coin et je sais très bien que dans un village comme ça, les pompiers sont très bien accueillis. Et les habitants sont prêts à tout pour sauver la commune. Dans la vallée, c'est moins le cas", sourit Nathan, pompier volontaire à Die, couvert de suie et qui profite d'une bière après deux jours de combat contre les flammes.

Cet élan de générosité a surpris en revanche la maire du village, Anne-Line Guironnet : "C'est incroyable ce qu'il se passe et en même temps, heureusement que ces personnes sont là car j'aurais été un peu dépassée". Elle qui est en lien tous les jours avec la sous-préfecture et les pompiers. Les pompiers savent que cet incendie ne pourra être éteint avant plusieurs jours. En attendant, ils peuvent compter sur les habitants.

La salle des fêtes de Romeyer s'est transformée lieu d'accueil des pompiers et lieu de stockage des vivres. © Radio France - Willy Moreau

Une difficile lutte contre les incendies

Le lieutenant-colonel Hervé Gabion, qui a repris le poste de commandement ce lundi, explique la difficulté de cette mission : "Plusieurs endroits sont totalement inaccessibles par voie terrestre. Le vent pousse les flammes vers l'Ouest et le Nord". Dans cette forêt de pins et de feuillus, les pompiers déploient des tuyaux jusqu'à trois kilomètres - ce qu'on appelle dans le jargon des établissements de grande longueur - pour atteindre les flammes au plus près.

Dans les zones inaccessibles, à part l'aide de Canadairs ou hélicoptères bombardiers, les pompiers ne peuvent malheureusement que laisser bruler les arbres. L'idée est simplement d'encercler les flammes pour éviter la propagation vers les habitations. Ce lundi soir, 168 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur l'incendie de Romeyer.