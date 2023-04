Incendie à Roquebrune Cap Martin : la ligne SNCF est coupée, des personnes évacuées

Un incendie est en cours à Roquebrune-Cap-Martin selon le service d'incendie et de secours des Alpes Maritimes. Un feu de végétation a pris près d'une plage et de la voie ferrée. Une habitante décrit une épaisse fumée qui est visible de loin. Le feu s'étend non loin de la célèbre Villa E-1027 d'Eileen Gray près du cabanon Le Corbusier.

L'incendie s'est déclaré en tout début d'après-midi. Les pompiers sont sur place. Une trentaine de sapeurs pompiers sont mobilisés avec une dizaine d'engins.

Le maire Patrick Césari se dit inquiet car "le vent s'est levé". Les flammes se propagent rapidement. Le feu serait parti d'une maison "sans doute squattée". Des habitants ont été évacués par précaution.

COMMUNIQUE DE LA SNCF Incendie aux abords de la voie à Cap-Martin, la circulation est interrompue dans les 2 sens entre Monaco et Vintimille. Des retards et des suppressions sont à prévoir. Plus d'informations sur vos canaux habituels.