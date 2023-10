Incendie à Rouen : un numéro vert activé, les résultats des analyses complémentaires attendus

Un numéro vert va être mis en place dès ce lundi 2 octobre par Rouen Habitat, le propriétaire des deux immeubles désaffectés incendiés samedi soir dans le quartier Saint-Julien, sur la rive gauche de la ville. Ces immeubles, dit "Verre et Acier", se sont ensuite effondrés. Ce numéro vert sera dédié à l'enlèvement des débris de l'incendie chez les particuliers ou dans l'espace public, ainsi qu'à l'information des habitants sur ce sujet, précise la préfecture.

ⓘ Publicité

L'incendie est circonscrit selon un communiqué de la mairie de Rouen à 20h dimanche soir, mais les pompiers étaient toujours confrontés à des foyers résiduels situés sous l’enchevêtrement de la structure effondrée, avec toujours des fumées très localisées. Une pelle mécanique pour bouger les débris va être nécessaire. Les manœuvres pourraient générer localement des poussières qui seront gérées directement par les pompiers via un arrosage. La Ville procède par ailleurs au relogement de trois familles riveraines.

Des analyses sur un périmètre élargi, les écoles nettoyées

Pendant plusieurs heures, un gros panache de fumée a survolé Rouen. Des bouts de résidus de suie ont aussi volé à plusieurs kilomètres à la ronde autour du site de l'incendie. Des analyses ont été effectuées dans plusieurs quartiers, dont les résultats devraient être connus au plus tôt ce mardi. D'après les premières mesures réalisées samedi soir par les pompiers, aucun seuil de dangerosité n’a été relevé mais des analyses complémentaires ont été ordonnées par la mairie. Car ce qui pose question désormais, c'est la toxicité de l'amiante présente dans ces deux immeubles, dans les cloisons, les faux plafonds ou encore dans la colle fait savoir la ville.

Ces analyses ont été réalisées dans un secteur bien défini, entre les ponts Flaubert et Guillaume-le-Conquérant, il s'étend des Pépinières jusqu'au fond du Val ; une partie de la ville de Petit-Quevilly est également concernée. Les écoles maternelles et élémentaires Pépinières Saint-Julien, juste à côté du site de l’incendie, vont rester fermées au moins jusqu'à ce mardi, dans l'attente des résultats.

S’agissant des écoles et des crèches, tous les extérieurs situés dans le périmètre élargi du panache ont été contrôlés ce dimanche matin. Sur la rive gauche rien d’anormal n’est relevé dans les écoles concernées (Les Fabulettes, Anne Sylvestre, Rosa Parks, Jean Mullot, Pape Carpentier). Sur la rive droite, les extérieurs des écoles et crèches des quartiers ouest (écoles Louis Pasteur, Achille Lefort, Marguerite Brière, Benjamin Franklin, André Pottier, Jeanne Hachette ; crèches Terre Adélie et Pain d’épice) ont tous fait l’objet d’un nettoyage.

Les précautions à prendre

Dans la zone d'exposition où s'est tenu l'incendie, il est recommandé d'adopter des gestes de précaution pour le nettoyage des suies, puisque les résidus de combustion et de produits peuvent être irritants, met en garde la préfecture. Parmi les conseils rappelés : éviter tout contact cutané, ne pas utiliser d'aspirateur, ou encore protéger sa peau par le port de gants de ménage lors du nettoyage.

Concernant la surveillance sanitaire, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a demandé à Veolia de procéder à une inspection de deux réservoirs d'eau potable aériens, situés en dehors de la zone d'exposition, à 5 kilomètres du sinistre (Mont Saint Aignan et Canteleu). Celle-ci n’a pas révélé d’anomalie. Par précaution, l'ARS a également demandé à Veolia de réaliser des prélèvements sur ces deux réservoirs. Les résultats des analyses de ces prélèvements seront connus d’ici une semaine environ.

L’ARS n’a détecté aucune fréquentation particulière des urgences rouennaises en lien avec l’événement, pas plus que de recrudescence des appels au SAMU, hormis quelques appels de prise de renseignements. Santé publique France surveille l’état de santé de la population et pourra le cas échéant assurer une surveillance adaptée, selon les résultats des analyses environnementales.