Roye, France

Les pompiers de la Somme interviennent rue d'Amiens à Roye pour un feu de maison depuis le milieu de l'après-midi ce jeudi. A leur arrivée, cinq personnes dont trois enfants étaient déjà sorties. Les secours ont dû en revanche aller chercher avec une échelle à coulisse une jeune fille de 18 ans bloquée dans les combles aménagés de l'habitation. Elle a inhalé beaucoup de fumées et a été conduite au CHU d'Amiens. Un homme de 52 ans et un enfant de 6 ans ont aussi été transportés à l'hôpital. On ne sait pas encore comment le feu a pris.