IMAGES - Incendie à Saint-Brieuc : la ville demande aux habitants des quartiers sud de se confiner

Depuis le début d'après-midi un incendie ravage un ancien entrepôt à Saint-Brieuc. La ville demande aux habitants des quartiers de la Croix Saint-Lambert, de la Ville Oger, et de la l'hôpital de se confiner.

Un entrepôt désaffecté situé rue Buffon à Saint-Brieuc est en feu depuis 13h30 ce vendredi 2 avril 2021.

Attisé par un vent de Nord-Est sensible, l'incendie provoque un important dégagement de fumée qui assombrit les quartiers sud de la ville.

Alerte de la ville

Par mesure de précaution la ville demande aux habitants des quartiers de la Croix Saint-Lambert, de la Ville Oger et de l'hôpital de se confiner, de calfeutrer portes et fenêtres et de couper les aérations jusqu'à nouvel ordre.

Les pompiers précisent néanmoins que les fumées ne sont pas toxiques.

Un important dispositif de secours est en place © Radio France - Johan Moison

Plusieurs internautes partagent des photos impressionnantes du sinistre sur les réseaux sociaux.