Saint-Jean-de-Monts, France

Les pompiers de Vendée ont reçu de très nombreux appels ce lundi matin, peu après 5 heures, pour signaler un incendie, au 5e étage d'un immeuble qui en compte douze, situé au 19 allée des pignons, juste à côté de la base de loisirs de Saint-Jean-de-Monts.

7 personnes intoxiquées

95 personnes ont été évacuées, dont 19 enfants, notamment grâce à deux grandes échelles déployées par la soixantaine de sapeurs-pompiers arrivés très vite sur place. On compte sept personnes intoxiquées par les fumées, dont une un peu plus sérieusement. Elle a été transportée à l'hôpital Challans de Nantes. Ce lundi midi, l'incendie est éteint mais pompiers et gendarmes sont encore sur place, pour assurer un périmètre de sécurité.

Des touristes relogés

Concernant les dégâts, un appartement a complètement brûlé au 5e étage. D'autres ont été endommagés également. Pour l'instant l'origine de l'incendie est inconnue. Cet immeuble, sur le front de mer, accueille surtout des touristes. Certains vont pouvoir regagner leur appartement dans la journée mais il y aura surement des dizaines de relogement.